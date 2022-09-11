Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики
Участь президента України у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, 10 вересня 2022 року
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що спершу Росія має покинути українські території та перестати поводитися як терорист

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має показати прагнення для переговорів. Для цього Москва має визнати свій статус окупанта. Про це Зеленський розповів на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає впевненості в тому, що російська сторона дотримуватиметься своїх обіцянок: «Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі».

Президент наголосив, що спершу Росія має покинути українські території та перестати поводитися як терорист, а вже тоді можна буде говорити про дипломатію.

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що РФ не проявляє дипломатичної волі для можливих переговорів і не визнає, що готова повернути окуповані території.

«Вони не готові змінити свій статус, вони не готові говорити, що вони окупанти. Вони не готові сказати: «Велика трагедія, історична помилка – ми пішли». Якщо вони не готові, значить у них немає політичної волі. Вони не готові визнати окупацію нашої країни», – сказав Зеленський.

За його словами, затягування війни буде нести певні ризики, в тому числі зменшення фінансової та військової допомоги.

«Буде зменшення фінансової допомоги, наше завдання не допустити цього, однак це буде. Зменшення постачання зброї також буде. Наше завдання не дати такої можливості. Тут на допомогу може прийти тільки суспільство», – заявив Зеленський.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України. 

Теги: Москва окупанти переговори президент росія трагедія Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія прагне забезпечити якнайшвидший початок перемовин про вступ України до ЄС
Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС
9 вересня, 23:18
Трухав категорично заперечив, що виступає за переговори з РФ
Переговори з Росією. Труханов після скандалу пояснив свою позицію
29 серпня, 22:05
Переговори потрібні Росії через погіршення економічного становища
Кремль посилає сигнал, що готовий до переговорів з Україною
28 серпня, 18:18

Політика

Президент озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики
Президент озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики
Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі
Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині
Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє
Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє
Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: звернення Зеленського
Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: звернення Зеленського
Масове звільнення окупованих міст і сіл. Міноборони просить українців пригальмувати
Масове звільнення окупованих міст і сіл. Міноборони просить українців пригальмувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
324K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
217K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
77K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
65K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
51K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
47K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту