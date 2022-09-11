Президент озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики

Президент наголосив, що спершу Росія має покинути українські території та перестати поводитися як терорист

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має показати прагнення для переговорів. Для цього Москва має визнати свій статус окупанта. Про це Зеленський розповів на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає впевненості в тому, що російська сторона дотримуватиметься своїх обіцянок: «Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі».

Президент наголосив, що спершу Росія має покинути українські території та перестати поводитися як терорист, а вже тоді можна буде говорити про дипломатію.

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що РФ не проявляє дипломатичної волі для можливих переговорів і не визнає, що готова повернути окуповані території.

«Вони не готові змінити свій статус, вони не готові говорити, що вони окупанти. Вони не готові сказати: «Велика трагедія, історична помилка – ми пішли». Якщо вони не готові, значить у них немає політичної волі. Вони не готові визнати окупацію нашої країни», – сказав Зеленський.

За його словами, затягування війни буде нести певні ризики, в тому числі зменшення фінансової та військової допомоги.

«Буде зменшення фінансової допомоги, наше завдання не допустити цього, однак це буде. Зменшення постачання зброї також буде. Наше завдання не дати такої можливості. Тут на допомогу може прийти тільки суспільство», – заявив Зеленський.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України.