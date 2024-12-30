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Лавров заявив, що РФ не планує долучатися до Саміту миру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лавров заявив, що РФ не планує долучатися до Саміту миру
Лавров очікує, що на саміті Росії буде висунуто «якийсь ультиматум»
фото з відкритих джерел

За словами Лаврова, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року та виведення російських військ

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру брати участь у Саміті миру. Про це він сказав у інтерв'ю ТАСС.

«Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення», – заявив Лавров.

За його словами, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року та виведення російських військ. 

«У жовтні пройшли засідання у рамках підготовки другого саміту. Хочуть запросити на нього Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум», – сказав міністр.

Нагадаємо, у глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити мирні пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.  Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував «численні витоки» та інтерв'ю Дональда Трампа журналу «Тайм» від 12 грудня. Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову «про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення» і «передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям».

Заява глави Міністерства закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова свідчить про небажання Росії завершувати війну. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко в Telegram. За його словами, Росію можна зламати «обрізавши крила» її союзникам та знищивши воєнну логістику. 

До слова, бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії і коштувало Кремлю одного з найбільших зовнішньополітичних успіхів – Башара Асада.  Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною. Москва сприймала «Арабську весну» 2010-х років як продовження протестів на Майдані в Києві та «кольорових революцій», що сколихнули пострадянські країни десять років тому. Як зазначає старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Баунов, всі ці події Путін розглядав як репетиції можливої спроби повалення його власного режиму.

Теги: війна запрошення Україна Сергій Лавров міністр росія

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