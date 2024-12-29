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Росія відхилила «мирні пропозиції» команди Трампа, хоча офіційно їх ще не отримала

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія відхилила «мирні пропозиції» команди Трампа, хоча офіційно їх ще не отримала
Лавров нагадав, що нібито РФ відкрита до переговорів щодо України
фото з відкритих джерел

В Москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні

У глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити мирні пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило. Про це повідомляє ТАСС.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував «численні витоки» та інтерв'ю Дональда Трампа журналу «Тайм» від 12 грудня. Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову «про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення» і «передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям».

«Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент», – сказав він.

При цьому Лавров зізнався, що в Москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.

«До 20 січня – дати інавгурації – Дональд Трамп має статус «обраний президент», а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США», – додав він.

Крім того, міністр закордонних справ РФ не забув нагадати, що нібито РФ відкрита до переговорів щодо України, але «договір має стати непорушним».

Нагадаємо, бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії і коштувало Кремлю одного з найбільших зовнішньополітичних успіхів – Башара Асада. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною. Москва сприймала «Арабську весну» 2010-х років як продовження протестів на Майдані в Києві та «кольорових революцій», що сколихнули пострадянські країни десять років тому. Як зазначає старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Баунов, всі ці події Путін розглядав як репетиції можливої спроби повалення його власного режиму.

Зосередженість Росії на війні в Україні допоможе Путіну і росіянам загалом ігнорувати незручні питання щодо Сирії, наприклад, що сталося з грошима і ресурсами, які Росія вклала в цю країну, або чому російські спецслужби, які зараз фактично керують країною, неодноразово були захоплені зненацька: готовністю України чинити опір, заколотом ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в червні 2023 року, вторгненням України в Курську область, а тепер і швидким падінням режиму Асада.

На думку Баунова, рішення Путіна віддати пріоритет Україні не слід плутати з повною відмовою Росії від амбіцій за межами свого найближчого оточення. Втрата Сирії, скоріше, просто підвищила ставки у війні в Україні.

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Теги: Москва президент Дональд Трамп Сергій Лавров путін міністр Джозеф Байден росія

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