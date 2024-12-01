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Явка на виборах до парламенту Румунії найвища з 2008 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Явка на виборах до парламенту Румунії найвища з 2008 року
фото з відкритих джерел

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів

Станом на 18:00 кількість румунських виборців, які віддали свій голос за новий парламент, побила загальну явку на виборах 2008 року. Про це повідомляє Digi24. За останніми даними, на парламентських виборах у Румунії проголосували 8,2 мільйона громадян у країні та понад 607 тисяч – у діаспорі. Явка виборців досягла 46,09%.

Цей показник уже побив явку на всіх парламентських виборах у Румунії, починаючи з 2008 року, коли вона не піднімалась вище 41,8%. На останніх виборах 2020-го явка взагалі впала до мінімальних 33,3%.

Для порівняння, в першому турі цьогорічних президентських виборів у Румунії явка виборців становила 52,56%: свої голоси віддали 9 465 257 з 18 008 480 громадян, які мають право голосу.

У неділю, 1 грудня, румуни голосують на парламентських виборах, які проходять між двотуровою президентською гонкою.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Голосування почалось о 7:00 та завершиться о 21:00 за місцевим часом (час збігається з київським).

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів на національному рівні. Політичні альянси з двох партій повинні набрати 8%, альянси з трьох партій – 9%, а альянси з чотирьох і більше партій – 10%.

Нагадамо, що голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських виборів, на яких незалежний ультраправий кандидат здобув найбільшу підтримку. Результати президентського голосування наразі перевіряються вищим судом Румунії. 

Наразі на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім. 

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.

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Теги: міністр війна партії парламент Румунія вибори

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