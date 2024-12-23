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Теплопостачання у Кривому Розі відновлено: бригади працювали у режимі нон-стоп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Теплопостачання у Кривому Розі відновлено: бригади працювали у режимі нон-стоп
Роботи триватимуть, допоки стабільне теплопостачання не буде налаштоване в кожному будинку
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

 Штаб з ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі продовжить роботу протягом усього зимового періоду

У Кривому Розі впродовж трьох тижнів працювали 19 додаткових команд з 11 регіонів – це понад 130 людей із додатковим спецобладнанням; станом на сьогодні технічно до опалення в місті підключені усі будинки. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Мінрозвитку.

Бригади працювали цілодобово та у режимі нон-стоп
Бригади працювали цілодобово та у режимі нон-стоп
фото: Мінрозвитку

«Бригади працювали цілодобово та у режимі нон-стоп. Попри завершення основних робіт, через зношеність системи тепломереж у деяких будинках спостерігаються прориви, через що зникає теплопостачання. Мешканці також повідомляють про недостатній рівень тепла в деяких оселях. Це пов’язано з аваріями – їх локально усувають бригади «Нафтогазу». Температура в квартирах зростатиме після ліквідації цих пошкоджень. Роботи будуть тривати допоки стабільне теплопостачання не буде налаштоване в кожному будинку», – зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що від Теплоцентралі очікують перераховані платіжки за листопад та грудень місяці. Також у разі графіків вимкнень електрики, у будинках, де були проблеми з опаленням, вони поки застосовуватися не будуть.

Температура в квартирах зростатиме після ліквідації лакальних пошкоджень
Температура в квартирах зростатиме після ліквідації лакальних пошкоджень
фото: Мінрозвитку

У Мінрозвитку зауважили, що Штаб з ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла продовжить роботу протягом усього зимового періоду.

Відтепер штаб очолить профільний заступник Костянтин Ковальчук.

Нагадаємо, за фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. Ведеться розслідування. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України -. міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його даними, без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі виникла критична ситуація з теплопостачанням. Як повідомляло Міністерство розвитку громад та територій України, наприкінці листопада у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти. Контроль за вирішенням проблеми з теплом було покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК «Нафтогаз», ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі штабу з підготовки до опалювального сезону. Наразі ДСНС спільно з місцевою владою щаявили про готовність за потреби до розгортання додаткових пунктів незламності.

До слова, Кривий Ріг останнім часом регулярно страждає від російських обстрілів. 

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Теги: Кривий Ріг Олексій Кулеба опалення міністр

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Суспільство

Теплопостачання у Кривому Розі відновлено: бригади працювали у режимі нон-стоп
Теплопостачання у Кривому Розі відновлено: бригади працювали у режимі нон-стоп
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