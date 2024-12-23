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Аварійні відключення в Україні скасовано

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Аварійні відключення в Україні скасовано
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликало українців споживати світло ощадливо

Екстрені відключення світла в Україні скасовано. Про це повідомляє «Укренерго».

«Аварійні відключення скасовані. Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення в Україні скасовано фото 1

Нагадаємо, що сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

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Теги: електроенергія енергетика Україна відключення світла відключення Укренерго

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Аварійні відключення в Україні скасовано
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