Папа Римський помолився за українців і росіян та закликав «братів» порозумітися

Папа Франциск молився про «довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу

Нещодавно понтифік закликав міжнародну спільноту не припиняти молитву за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва

Папа Римський вперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян. Його слова цитує Vatican News.

Як вказує ресурс, Папа Франциск молився про «довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу». Він заявив: «Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!»

А нещодавно Папа Римський закликав міжнародну спільноту не припиняти молитву за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.

І до того він тривалий час згадував у своїх молитвах саме український народ, а також неодноразово зустрічався з українськими посадовцями. Зокрема, у жовтні Папа Франциск бачився з президентом Володимиром Зеленським, а в листопаді з ним зустрілася перша леді Олена Зеленська.

Раніше Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками.

Також Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz.

До слова, 24 жовтня, Папа Римський оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа.

Крім того, Папа Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».