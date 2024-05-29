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Іран опублікував новий звіт про причини падіння гелікоптера Раїсі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Іран опублікував новий звіт про причини падіння гелікоптера Раїсі
Розслідування причин авіакатастрофи триває
фото IRNA

Після детального аналізу уламків гелікоптера комісія дійшла висновку, що катастрофа не була спричинена диверсією, йдеться у звіті

Сьогодні, 29 травня, Верховний комітет із розслідування причин катастрофи гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, опублікував другий звіт. Про це повідомляє IRNA.

У звіті йдеться, що після детального аналізу уламків гелікоптера комісія дійшла висновку, що катастрофа не була спричинена диверсією.

Також комітет уточнює, що погода в день вильоту була сприятливою, проте експерти ще заслухають інших пілотів, які літали в тому районі. «Згідно зі звітом, отриманим від метеорологічної організації, поточна погода та прогноз з аеропорту Тебріз (відправлення) до першого та другого пунктів призначення польотної групи (міст Агбанд та дамба Кіз-Кала-Сі) до 08 :50 ранку були сприятливими та прийнятними за умов візуального польоту (VFR), але повітря на зворотному маршруті потребує додаткового дослідження після отримання останніх отриманих документів та заяв пілотів та пасажирів інших двох вертольотів., про що буде оголошено пізніше», – йдеться у статті.

Під час аналізу документації та технічного обслуговування вертольота, що розбився, не було виявлено дефектів, які могли би вплинути або стати причиною аварії.

Вертоліт і група, яка його супроводжувала, не відхилялася від маршруту, перевантажень на борту також не було зафіксовано.

Останній контакт із пілотами вертольота, що розбився, тривав трохи більше хвилини. Про якісь надзвичайні ситуації вони не попереджали. «На основі аналізу розмов, записаних між пілотами льотної групи, останній контакт з пілотами гелікоптера, який зазнав аварії, тривав 69 секунд до моменту аварії, і вони не перендавали жодного оголошення про надзвичайну ситуацію», – йдеться у звіті. 

Також повідомляється, що  версії з проблемами в системі або ж із частотними перешкодами виключені, оскільки проблем зі зв’язком не було.

Згідно зі звітом профільних експертів, слідів радіоелектронної боротьби на вертольоті, що розбився, не виявлено.

Розслідування триває.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан. 

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого. 

До слова, Туреччина не зафіксувала сигналів із гвинтокрила, що впав на північному заході Ірану з президентом Ібрахімом Раїсі. Про це заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу в ефірі телеканалу TRT Haber. За його словами, систему було відключено або її не було.

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Теги: Іран президент авіакатастрофа смерть

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