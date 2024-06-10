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Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
Су-57 – найсучасніший винищувач РФ, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69
фото: з відкритих джерел

Є інформація щодо ураження двох Су-57, а також загиблих й поранених окупантів

Реакція російської влади та особисто диктатора Володимира Путіна на ураження українськими силами винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна. Про це заявив речник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції – ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли – боялись їхнього збиття», – додав він.

За словами Юсова, росіяни завищували характеристики винищувача для його продаж й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зокрема літак використовувався й для ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою.

Як відзначив речник розвідки, є інформація щодо ураження двох Су-57, а також загиблих й поранених окупантів. Водночас у ворожому інформаційному полі поки що є підтвердження лише про одну одиницю.

«Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Для підтвердження треба ще почекати», – додав він.

Водночас він зауважив, що йдеться саме про ураження, а не знищення. Діагностика винищувача займе чималий час, як й відновлення.

«А якщо говорити про те, що це штучний товар, Су-57, для путінської армії, то мінус будь-яка одиниця - це серйозний удар по спроможностям ворога», – сказав Юсов.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.

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Теги: росія літак розвідка

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