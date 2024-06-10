ЗМІ назвали ймовірну кількість літаків Mirage 2000, які Україна отримає від Франції

Припускається, що Франція буде готова передати українській стороні близько шести літаків

Армія Франції має у своєму розпорядженні 26 літаків Mirage 2000

Париж міг би надіслати Києву не більше половини винищувачів Mirage 2000, що стоять на озброєнні Військово-повітрянх сил Франції. Про це пише La Tribune.

Загалом армія Франції має у своєму розпорядженні 26 літаків Mirage 2000. Як зазначає видання, Париж хоче лишити собі ескадрилью, що складає два десятки літаків.

Відтак журналісти припускають, що Франція буде готова передати українській стороні близько шести своїх Mirage 2000. Проте є ймовірність, що їх буде більше – до дванадцяти літаків. Такий діапазон La Tribune називає «найбільш вірогідним».

У матеріалі зазначається, що така кількість Mirage 2000 буде недостатньою, щоб Україна мала можливість посилити власні можливості щодо протиповітряної оборони.

Літак Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці 20 - на початку 21 століття. Складається на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Нагадаємо, Франція передасть Україні бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше ексречник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявляв, що французькі винищувачі Mirage 2000 не відповідають всім потребам України у сфері авіації. На думку колишнього речника, передача літаків Mirage 2000 не є оптимальним рішенням, оскільки їх опанування лише виснажить українську авіацію.