Ізраїль придбає у США ще 25 новітніх винищувачів F-35

Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків

Міноборони Ізраїлю та США уклали угоду про постачання 25 нових винищувачів F-35 для потреб ізраїльської армії. Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю.

Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.

Поставки планується розпочати у 2028 році – від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько $3 млрд.

Згідно з початковою угодою між урядами, виробник літаків Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney зобов’язалися залучати ізраїльську промисловість до виробництва літаків F-35.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 «відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами».

«Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні», – зазначив Галант.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден

Як повідомлялося, Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN. За його словами, внаслідок використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі, через що США призупинили їх постачання

До слова, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами.