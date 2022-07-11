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    Політика

    Ліз Трасс побореться за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

    Міністерка подала свою кандидатуру і оголосили план дій - Ліз Трасс побореться за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
    Міністерка подала свою кандидатуру і оголосили план дій
    фото: Reuters

    Очільниця МЗС в уряді Джонсона до останнього підтримувала його як главу уряду

    Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс подала свою кандидатуру на посаду лідера консервативної партії та прем’єр-міністра. Про це повідомляє BBC.

    Вона стала 10-м високопоставленим членом парламенту від Консервативної партії, який висунув заявку на зміну Борису Джонсону на посаді лідера партії та прем’єр-міністра.

    Як повідомляє ВВС, своє рішення Ліз Трасс оголосила газеті Daily Telegraph, сказавши, що знизить податки з «першого дня», якщо стане прем'єр-міністром. Вона також зазначила, що приєднається до своїх конкурентів у планах скоротити податок на корпорації, скасувати підвищення національного страхування та реформувати ставки бізнесу.

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.

    Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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    Теги: МЗС росія окупанти податки війна партії Велика Британія Україна окупація страхування #stoprussia
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    Ліз Трасс побореться за посаду прем'єр-міністра Великої Британії