З’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона

Ріші Сунак заявив, що він не стане кандидатом, який пропонує «зручні чарівні казки»

Ріші Сунак до 5 липня був міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив про намір поборотися за посаду голови Консервативної партії. У разі успіху він стане і наступним прем'єр-міністром країни, повідомляє The Guardian.

«Я висуваю себе на посаду наступного лідера Консервативної партії та вашого прем'єр-міністра. Давайте відновимо довіру, перебудуємо економіку та возз'єднаємо країну», – повідомив ексміністр у своїх соцмережах.



Ріші Сунак зазначив, що він не стане кандидатом, який пропонує «зручні чарівні казки».

Зазначимо, Сунак оголосив про свою відставку з посади міністра фінансів Великої Британії 5 липня через свою незгоду з політикою прем’єра Бориса Джонсона. Він заявив, що британське суспільство очікує від уряду «правильної, компетентної та серйозної роботи».

Нагадаємо, урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, «головним батогом Консервативної партії», який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри та працівники уряду масово пішли у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

7 липня Борис Джонсон все ж оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

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