«Татова копія». Розлучений герой «Холостяка» замилував кадрами з донькою
Вʼячеслав Кравцов був у шлюбі з моделлю Еліною Руденко
Герой 15-го сезону «Холостяка» Вʼячеслав Кравцов показав свою доньку після виходу першої серії шоу. Кадри батька та доньки зворушили мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис баскетболіста в Instagram.
Вʼячеслав Кравцов опублікував відео, де показався разом зі своєю дочкою. В кадрі батько обійняв дівчинку, поцілував, а потім розмовляв з нею та бавився. Також при зустрічі Кравцов подарував дружці невеликий букет квітів. За словами чоловіка, донька для нього є цілим всесвітом.
«У великого тата маленька слабість. Мій маленький всесвіт», – написав він. Також до коментарів долучилися користувачі, які були зворушені сімейними кадрами «холостяка». Декілька коментарів також наголосили, що дочка Вʼячеслава Кравцова дуже схожа на нього.
- «Яка красива дівчинка».
- «Така гарна. На тата схожа».
- «Татова донечка, дуже схожа».
- «Це дуже мило».
- «Татова копія».
Вʼячеслав Кравцов перебував у шлюбі із 2019 до 2023 року з моделлю та колишньою «Віце-міс України» – 2015, Еліною Руденко. Експодружжя має дочку. Однак після початку повномасштабного вторгнення у шлюбі пари почалися проблеми і зрештою вони розійшлися.
Три роки Вʼячеслав Кравцов не був у стосунках. Тож цього року він узяв участь у реаліті-шоу «Холостяк», де спробує віднайти своє кохання.
Нагадаємо, український професійний баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу Вʼячеслав Кравцов з Одеси став новим героєм шоу «Холостяк». Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах.
Також «Главком» розповідав про спортивну карʼєру Вʼячеслава Кравцова. За два десятиліття професіональної карʼєри він встиг змінити безліч клубів і спробував сили в десятку чемпіонатів у різних куточках планети. Український баскетболіст виступав у Китаї, Іспанії, Туреччині, Японії, на Тайвані, Бахрейні. Водночас спортсмен мав період у карʼєрі, коли грав у московському ЦСКА.
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