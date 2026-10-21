«Татова копія». Розлучений герой «Холостяка» замилував кадрами з донькою

Вʼячеслав Кравцов був у шлюбі з моделлю Еліною Руденко

Герой 15-го сезону «Холостяка» Вʼячеслав Кравцов показав свою доньку після виходу першої серії шоу. Кадри батька та доньки зворушили мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис баскетболіста в Instagram.

Вʼячеслав Кравцов опублікував відео, де показався разом зі своєю дочкою. В кадрі батько обійняв дівчинку, поцілував, а потім розмовляв з нею та бавився. Також при зустрічі Кравцов подарував дружці невеликий букет квітів. За словами чоловіка, донька для нього є цілим всесвітом.

«У великого тата маленька слабість. Мій маленький всесвіт», – написав він. Також до коментарів долучилися користувачі, які були зворушені сімейними кадрами «холостяка». Декілька коментарів також наголосили, що дочка Вʼячеслава Кравцова дуже схожа на нього.

«Яка красива дівчинка».



«Така гарна. На тата схожа».



«Татова донечка, дуже схожа».



«Це дуже мило».



«Татова копія».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Слава Кравцов (@slava5555)

Вʼячеслав Кравцов перебував у шлюбі із 2019 до 2023 року з моделлю та колишньою «Віце-міс України» – 2015, Еліною Руденко. Експодружжя має дочку. Однак після початку повномасштабного вторгнення у шлюбі пари почалися проблеми і зрештою вони розійшлися.

Три роки Вʼячеслав Кравцов не був у стосунках. Тож цього року він узяв участь у реаліті-шоу «Холостяк», де спробує віднайти своє кохання.

Нагадаємо, український професійний баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу Вʼячеслав Кравцов з Одеси став новим героєм шоу «Холостяк». Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах.

Також «Главком» розповідав про спортивну карʼєру Вʼячеслава Кравцова. За два десятиліття професіональної карʼєри він встиг змінити безліч клубів і спробував сили в десятку чемпіонатів у різних куточках планети. Український баскетболіст виступав у Китаї, Іспанії, Туреччині, Японії, на Тайвані, Бахрейні. Водночас спортсмен мав період у карʼєрі, коли грав у московському ЦСКА.