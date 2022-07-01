Лукашенко лякає втратою незалежності усіх, хто не приєднається до Путіна

Олександр Лукашенко заявляє, що пострадянські країни можуть зберегти незалежність тільки у складі Союзної держави

Білоруський диктатор придумав, як заманити до Союзної держави нові країни

Олександр Лукашенко закликав пострадянські країни приєднуватися до Союзної держави. Про це білоруський диктатор заявив на Форумі регіонів Білорусі та Росії.

За словами Лукашенка, «сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою».

Самопроголошений президент Білорусі натякнув, що тільки разом із цим наддержавним об’єднанням колишні республіки Радянського Союзу можуть зберегти суверенітет і незалежність.

Лукашенко налякав країни пострадянського простору зникнення з політичної карти світу без підтримки Росії: «Ті, хто поки що сумніваються, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути».

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін та голова Білорусі Олександр Лукашенко затвердили рішення Вищої Держради Союзної держави, зокрема нову військову доктрину та міграційну концепцію, 4 листопада 2021 року.

28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком у вересні того ж року. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Текст військової доктрини Союзної держави з’явився у першій половині лютого, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.

А 25 червня Володимир Путін заявив, що практично усі питання по створенню Союзної держави Росії та Білорусі уже узгоджені.