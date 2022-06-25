Анексія Білорусі: Путін дотиснув Лукашенка

Росія і Білорусь узгодили усі питання по Союзній державі

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком прокоментував поступ у об’єднанні двох країн в рамках Союзній державі.

Путін заявив, що питання щодо створення Союзної держави узгоджені обома сторонами. «У полі нашого зору залишаються питання, пов'язані із будівництвом Союзної держави. Тут у нас практично все між профільними відомствами узгоджено», – запевнив хазяїн Кремля.

За словами президента Росії, залишилися лише питання щодо реалізації намічених цілей.

Раніше держсекретар Союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що реалізація 28 союзних програм уже на фінішній прямій.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін та голова Білорусі Олександр Лукашенко затвердили рішення Вищої Держради Союзної держави, зокрема нову військову доктрину та міграційну концепцію, 4 листопада 2021 року.

28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком у вересні того ж року. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Текст військової доктрини Союзної держави з’явився у першій половині лютого, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.