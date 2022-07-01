РФ «зачищає» міноборони Білорусі від етнічних українців: подробиці

Нещодавно була команда зібрати інформацію щодо всіх офіцерів, які з 2020 року звільнились за політичними мотивами

Людей підштовхують до звільнення «за станом здоров’я»

Росія збирала інформацію щодо етнічних українців у керівництві міноборони Білорусі. Про це громадський діяч, засновник організації «Білий легіон» Сергій Бульба розповів у ефірі телеканалу «Еспресо».

За словами білоруського опозиціонера, пріоритетно не самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визначає, вводити чи ні білоруське військо до України.

«Одна із проблем, яка насторожує Росію, яку вони знайшли для себе – зібрали інформацію і проаналізували скільки вихідців з України зараз знаходиться в керівництві міноборони Білорусі. Їх це дуже турбує. Коли в мене українські журналісти почали запитувати: Лукашенко почав «зачищати русскомірцев» в міноборони, я дивувався, бо не знаходив підтвердження цієї інформації. А те, що почали «зачищати» вихідців з України в керівництві МО – ця інформація уже є», – сказав Бульба.

За даними Бульби, є тенденція до зростання подачі офіцерів на військову медичну комісію.

«Людей підштовхують до того, щоб вони звільнялись і тихо йшли, нібито за станом здоров'я. Бо зараз звільнитися за політичними мотивами – це поставити на собі хрест. Минулого тижня була команда зібрати інформацію щодо всіх офіцерів, які з 2020 року звільнились за політичними мотивами – для чого їм це потрібно, ми не знаємо», – зазначив громадський діяч.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.