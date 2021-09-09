Білорусь може «злитися» з Росію у жовтні: Лукашенко анонсував «прорив»

Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів «практично єдиним народом, який вийшов від одного кореня»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує прийняття 28 «союзних програм» з Росією в жовтні й назвав це проривом. Про це він сказав на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє «Пул первого».

«Ми готові обговорити на останній стадії 28 програм, щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному та урядовому рівні розглянути їх. Якщо вони ухвалюють, то на Вищій держраді, як ми домовлялися з вами, можливо, в кінці жовтня, приймемо остаточно ці програми. Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали», – заявив невизнаний президент Білорусі.

Також Лукашенко під час зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів «практично єдиним народом, який вийшов від одного кореня».

Раніше стало відомо, що невизнаний європейськими країнами керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко планує підписання плану інтеграції з Росією. За словами Лукашенка, «союзні програми» будуть підписані на засіданнях Вищої ради Союзної держави.

Білоруський диктатор також зазначив, що до підписання цих документів уряди двох держав ішли протягом трьох років, однак без «яскравих проривних рухів».

Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.