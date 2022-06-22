Лукашенко перевіряє військкомати на кордоні з Україною

У Гомельській області білоруські війська перевірять роботу військкоматів під час війни

Білорусь розпочала мобілізаційні навчання у Гомельській області

Мобілізаційні навчання білоруських збройних сил розпочалися у Гомельській області, яка межує з кількома регіонами України. Про це повідомляє державне агентство БелТА.

Метою завдань є перевірка роботи військкоматів у військовий час. Білоруські війська планують відпрацювати доукомплектування цих структур військовослужбовцями запасу.

Під час навчань керівництво міноборони Білорусі планує створити обстановку, максимально наближену до бойової. Для цього, зокрема, будуть залучені сили спецоперацій.

Втім, запевняє білоруське державне ЗМІ, під час цих навчань мобілізаційні ресурси не будуть дислокуватися у військових частинах, а протягом усього періоду перебуватимуть у військкоматах. У попередніх подібних навчаннях мобілізовані відправлялися саме у військові частини.

Білоруська влада запевняє, що такі навчання є щорічними.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час. Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

За повідомленням речника Міноборони Олександра Мотузяника, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Сьогодні, 22 червня, Генштаб ЗСУ заявив, що підрозділи білоруської армії проводять активну розвідку поблизу українського кордону.