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    Політика

    Білорусь збирається збільшити чисельність своїх збройних сил. Генштаб назвав цифру

    Передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тис. осіб - Білорусь збирається збільшити чисельність своїх збройних сил. Генштаб назвав цифру
    Передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тис. осіб
    фото з відкритих джерел

    На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі

    Білорусь збирається в рамках створення південного оперативного командування збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб України у ранковому зведенні.

    «На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні», – йдеться у повідомленні.

    На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території російської федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

    Як раніше повідомлялося, біля кордону в Білорусі розміщені російські «Іскандери» та винищувачі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь збирається збільшити чисельність своїх збройних сил. Генштаб назвав цифру