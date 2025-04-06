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Макрон жорстко відреагував на обстріли України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Президент Франції наполягає на тому, що російські удари мають закінчитися й припинення вогню має відбутися якнайшвидше
фото з відкритих джерел

«Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів та України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?», – обурився президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 20 людей, з яких 9 діти. Як інформує «Главком», він написав допис у соціальній мережі X українською мовою.

«Цього дня національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі», – заявив французький президент.

Він зазначив, що минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах.

«У той час як Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне й безумовне 30-денне припинення вогню, і в той час як ми працюємо з усіма нашими партнерами над шляхами досягнення миру, Росія продовжує війну з дедалі вищою інтенсивністю, не зважаючи на цивільне населення», – повідомив Емманюель Макрон.

Президент Франції наполягає на тому, що російські удари мають закінчитися й припинення вогню має відбутися якнайшвидше. Також, на його думку, якщо Росія й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру, мають бути вжиті рішучі заходи.

«Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів та України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?» – додав він.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані. 

У двох районах столиці через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. 

Також увечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Внаслідок атаки загинули 18 людей, із них дев’ятеро дітей, пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни. 

Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО. 

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Теги: росія обстріл Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон

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