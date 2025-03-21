Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів
Завод у Бержераку забезпечить Франції повністю автономне виробництво снарядів калібру 155 мм
фото: Reuters

Завод у місті Бержерак працюватиме щодня і цілодобово

Французька компанія Eurenco відновила виробництво пороху для артилерійських снарядів, припинене у 2007 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RFI.

У місті Бержерак запрацював завод потужністю 1200 тонн пороху на рік. Цей обсяг потрібний для випуску майже 100 тис. боєприпасів. Запуск виробничої лінії був здійснений з випередженням на пів року – у контексті політики посилення власного ВПК та оборони, що запроваджується у Франції та в цілому у ЄС.

Як зазначили представники компанії Eurenco, пороховий завод у Бержераку працюватиме цілодобово сім днів на тиждень. На цьому виробничому майданчику є можливості й для подальшого розширення виробництва.

Це підприємство забезпечить Франції повністю автономне виробництво снарядів калібру 155 мм, значна частина яких призначена для ЗСУ.

Для відновлення виробництва пороху у Франції потрібні були інвестиції близько 100 млн євро, і половину коштів виділила держава.

«Главком» повідомляв, що у країнах Євросоюзу спостерігається дефіцит пороху, а це може затримати виробництво снарядів для України.

Також «Главком» писав, що лідери ЄС не погодили виділення €5 млрд на боєприпаси для ЗСУ. Ухваленню рішення завадила позиція Італії та Франції.

Читайте також:

Теги: Франція завод боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після атаки ЗСУ на об'єкті сталася пожежа
Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронами – Reuters
24 лютого, 22:54
Вчора біля російського консульства пролунав вибух
У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство
25 лютого, 11:36
Макрон розповів, скільки людей планує мобілізувати Росія до 2030 року
Макрон розповів, скільки людей планує мобілізувати Росія до 2030 року
5 березня, 21:33
Росіяни пишуть про роботу ППО
Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод
9 березня, 00:37
Переговори відбуваються на тлі шквалу європейських дипломатичних зусиль щодо розроблення мирного плану для України
Гарантії миру для України. ЄС визначив, що може стати ключовим у цьому питанні
4 березня, 09:01
До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів
Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
5 березня, 11:40
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58
Останній раз ЗСУ використовували такі боєприпаси кілька місяців тому
США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб GLSDB – Reuters
14 березня, 05:31
Французькі дипломати зазначили, що хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на €18 млрд від кредитного пакета G7 для України
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
Сьогодні, 09:14

Політика

Байден збирається повернутися в політику – NBC News
Байден збирається повернутися в політику – NBC News
Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів
Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»
Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
78K
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
41K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
30K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
29K
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua