Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів

Завод у місті Бержерак працюватиме щодня і цілодобово

Французька компанія Eurenco відновила виробництво пороху для артилерійських снарядів, припинене у 2007 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RFI.

У місті Бержерак запрацював завод потужністю 1200 тонн пороху на рік. Цей обсяг потрібний для випуску майже 100 тис. боєприпасів. Запуск виробничої лінії був здійснений з випередженням на пів року – у контексті політики посилення власного ВПК та оборони, що запроваджується у Франції та в цілому у ЄС.

Як зазначили представники компанії Eurenco, пороховий завод у Бержераку працюватиме цілодобово сім днів на тиждень. На цьому виробничому майданчику є можливості й для подальшого розширення виробництва.

Це підприємство забезпечить Франції повністю автономне виробництво снарядів калібру 155 мм, значна частина яких призначена для ЗСУ.

Для відновлення виробництва пороху у Франції потрібні були інвестиції близько 100 млн євро, і половину коштів виділила держава.

«Главком» повідомляв, що у країнах Євросоюзу спостерігається дефіцит пороху, а це може затримати виробництво снарядів для України.

Також «Главком» писав, що лідери ЄС не погодили виділення €5 млрд на боєприпаси для ЗСУ. Ухваленню рішення завадила позиція Італії та Франції.