Французький міністр про «великоднє перемирʼя»: Маркетингова операція для Трампа

Жан-Ноель Барро вважає, що реальні кроки до миру повинні виходити від Москви

Глава французького МЗС наголосив на численних порушеннях перемир'я з боку Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви Росії про так зване великоднє перемир'я, назвавши його «маркетинговою операцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France Info.

Глава французького МЗС наголосив на численних порушеннях перемир'я з боку РФ, попри те, що в цілому було відзначено зниження інтенсивності використання безпілотників і ракет великої дальності.

Барро заявив, що Росія оголосила припинення вогню з нагоди Великодня, але це було лише спробою спрямувати дипломатичні зусилля на те, щоб «президент США Дональд Трамп не став нетерплячим».

Міністр наголосив, що реальні кроки до миру повинні виходити від Росії, зокрема зазначивши, що минуло більше місяця після того, як Україна запропонувала припинення вогню в морі, повітрі та енергетичній інфраструктурі на основі франко-британської пропозиції.

У відповідь на спекуляції щодо можливої угоди між Росією та Україною, що мала відбутися «цього тижня», Барро зауважив, що дискусії тривають, і зазначив, що далі переговори продовжаться в Лондоні.

Чиновник також підкреслив важливість компромісу та мужності з боку України, яка прийняла пропозицію США про 30-денне загальне припинення вогню.

Міністр Франції додав, що тепер питання про мир має бути поставлене безпосередньо перед очільником Кремля, адже саме Росія повинна прийняти відповідні кроки для досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

Згодом Міноборони РФ заявило про закінчення «великоднього перемир’я».

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою.