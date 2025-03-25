У Канаді стартували передвиборчі перегони: перші обіцянки політиків

Кандидати на крісло прем'єра заманюють виборців обіцянками скасування податків та більш доступним житлом

Прем'єр Канади Марк Карні оголосив проведення дострокових федеральних виборів. Виборча кампанія стартувала одразу ж: напередодні увечері лідери партій дали пресконференції та перші обіцянки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Вибори, в результаті яких у Канаді може знову з'явитися новий прем'єр, відбуватимуться наприкінці квітня. Нинішній глава держави Марк Карні обрав максимально короткий, дозволений законом період для агітації. Адже Ліберальна партія, судячи з опитувань, після відставки Трюдо та низки рішень кабінету Карні повернула рейтинг та обійшла консерваторів.

Тепер замість того, щоб повернутися до парламенту 24 березня, як планувалося, депутати та кандидати на їхні крісла включилися до виборчих перегонів. Боротьба відбуватиметься за 343 місця. Сам Карні вперше балотується до Палати громад від округу Непін. У своїй першій передвиборній промові прем'єр сказав, що вміє тримати слово, яке дає виборцям.

Як і обіцяв, політик скасував споживчий податок на викиди вуглецю, підвищив ставку податку на приріст капіталу, а також працює над усуненням бар'єрів у торгівлі між провінціями. Тепер йому потрібнен мандат, щоб рухатися далі. Якщо Карні переможе на виборах, він пообіцяв відразу ж скасувати GST (це податок, що сплачується за більшість товарів та послуг, проданих або вироблених у Канаді, – «Главком») для деяких покупців житла. А далі ліберал знизить податки для середнього класу, що, за його словами, дозволить родинам заощаджувати до $825 на рік.

Дають перші обіцянки електорату і його політичні суперники.

Головний із них – лідер консерваторів П'єр Пуальєвр. На першій пресконференції політик назвав десятиліття лібералів «втраченим» і жорстко пройшовся по Трюдо. Серед його ініціатив у разі обрання буде скасування податку на викиди вуглецю для підприємств та податку з продажу деяких нових будинків. Крім того, Пуальєвр зобов'язується, ставши прем'єром, знизити плату за забудову.

Інша фігура нинішньої кампанії Джагміт Сінгх, голова НДП. Сінгх виступає за політику, що просувається в рамках давньої угоди про підтримку та довіру між Ліберальною партією та Новою демократичною партією, – наприклад, за стоматологічну допомогу та фармацевтичне страхування. Він наголосив, що його партія «змусила» уряд вжити цих прогресивних заходів.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав провести загальні вибори 28 квітня.

До слова, Низка країн Європи випустили рекомендації для своїх громадян, які планують поїздки до Сполучених Штатів. Напередодні до канадців звернулася й офіційна Оттава.Європейські країни та Канада зробили низку застережень для громадян перед відвідуванням США а деякі туристи з ЄС і взагалі змінюють плани щодо відвідання країни.