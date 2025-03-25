До п'яти Refale щомісяця: Франція прискорює виробництво винищувачів

Французька оборонна промисловість має прискорити виробництво винищувачів, і директор Dassault Aviation пояснив, що вже робиться для цього

Французька аерокосмічна корпорація Dassault Aviation планує збільшити темпи випуску винищувачів Rafale, заявив генеральний директор компанії Ерік Трап'є. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Еріка Трап'є виданню Le Journal du Dimanche.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення державних замовлень на здатні нести ядерну зброю військові літаки. У Dassault Aviation «вивчають можливість» виробництва до п'яти винищувачів четвертого покоління Rafale на місяць, повідомив Трап'є. Глава корпорації уточнив, що конкретних замовлень на літаки поки не надходило, але в компанії почали проводити дослідження, чи можливе щомісячне виробництво Rafale у таких кількостях.

«У 2020 році ми постачали менше одного Rafale на місяць. Сьогодні ми постачаємо більше двох Rafale на місяць і збираємося збільшити темпи. Наступного року ми плануємо виробляти три Rafale щомісяця, а у 2028-2029 роках – чотири», – заявив генеральний директор Dassault Aviation.

Генеральний директор Dassault Aviation розповів про плани виробництва винищувачів Rafale lejdd.fr

Також Трап'є підтвердив необхідну французьким військовим кількість літаків, раніше озвучену міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню: близько двадцяти Rafale для повітряно-космічних сил і близько десяти – для військово-морських сил.

«У Люксей-ле-Бен президент оголосив про розгортання двох ескадрилій для зміцнення сил ядерного стримування. І саме Rafale несе повітряний компонент стримування. Тому нам потрібно більше літаків», – наголосив Трап'є.

Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation Здійснив перший політ у липні 1986 року. Прийнятий на озброєння ВМС та ВПС Франції у 2004 році (ВМС) та 2006 році (ВПС) відповідно. Коштує $85-124 млн залежно від комплектації.

У Dassault Aviation також мають намір постачати свої літаки Португалії та Індії, додав глава корпорації. При цьому він визнав, що на виробництво винищувачів можуть вплинути як американські мита на сталь і алюміній, так і заходи Європейської комісії.

«Ми торкнуться не лише французів та європейців, а й американців, бо ринок глобальний. Жодна країна не повністю автономна», – зазначив Трап'є.

Нагадаємо, 18 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани Парижа розмістити до 2035 року дві ескадрильї оновлених винищувачів Rafale з ядерними боєголовками на 116 авіабазі в Люксей-ле-Бен біля кордонів Швейцарії та Німеччини.