До п'яти Refale щомісяця: Франція прискорює виробництво винищувачів
Французька оборонна промисловість має прискорити виробництво винищувачів, і директор Dassault Aviation пояснив, що вже робиться для цього
Французька аерокосмічна корпорація Dassault Aviation планує збільшити темпи випуску винищувачів Rafale, заявив генеральний директор компанії Ерік Трап'є. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Еріка Трап'є виданню Le Journal du Dimanche.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення державних замовлень на здатні нести ядерну зброю військові літаки. У Dassault Aviation «вивчають можливість» виробництва до п'яти винищувачів четвертого покоління Rafale на місяць, повідомив Трап'є. Глава корпорації уточнив, що конкретних замовлень на літаки поки не надходило, але в компанії почали проводити дослідження, чи можливе щомісячне виробництво Rafale у таких кількостях.
«У 2020 році ми постачали менше одного Rafale на місяць. Сьогодні ми постачаємо більше двох Rafale на місяць і збираємося збільшити темпи. Наступного року ми плануємо виробляти три Rafale щомісяця, а у 2028-2029 роках – чотири», – заявив генеральний директор Dassault Aviation.
Також Трап'є підтвердив необхідну французьким військовим кількість літаків, раніше озвучену міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню: близько двадцяти Rafale для повітряно-космічних сил і близько десяти – для військово-морських сил.
«У Люксей-ле-Бен президент оголосив про розгортання двох ескадрилій для зміцнення сил ядерного стримування. І саме Rafale несе повітряний компонент стримування. Тому нам потрібно більше літаків», – наголосив Трап'є.
У Dassault Aviation також мають намір постачати свої літаки Португалії та Індії, додав глава корпорації. При цьому він визнав, що на виробництво винищувачів можуть вплинути як американські мита на сталь і алюміній, так і заходи Європейської комісії.
«Ми торкнуться не лише французів та європейців, а й американців, бо ринок глобальний. Жодна країна не повністю автономна», – зазначив Трап'є.
Нагадаємо, 18 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани Парижа розмістити до 2035 року дві ескадрильї оновлених винищувачів Rafale з ядерними боєголовками на 116 авіабазі в Люксей-ле-Бен біля кордонів Швейцарії та Німеччини.
Коментарі — 0