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«Без королів»: у США протестують проти політики Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Без королів»: у США протестують проти політики Трампа
Протестувальники зібралися на мітинг у Нью-Йорку
фото: AP

Протести мали стимулювати громадян до участі у достроковому голосуванні

По всій території Сполучених Штатів пройшла хвиля масових заходів, організованих рухом «Без королів», який критикує діяльність Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Головним завданням цих акцій було стимулювання громадян до участі у достроковому голосуванні на майбутніх виборах. Хоча події позиціонували як позапартійні, вони стали продовженням тривалих протестів проти політики нинішньої американської адміністрації.

У різних куточках країни проходили збори виборців. У Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна сотні людей попри холод танцювали під музику та тримали плакати із закликами обирати достроково й захищати своє право голосу. У той же час під час заходу в Атланті місцевий політик Майкл Джуліан Бонд порівняв виборче право із силою популярних супергероїв та закликав людей використати свою політичну владу на дільницях.

Тим часом Дональд Трамп продовжує піддавати сумніву безпеку дистанційного виборчого процесу, бездоказово пов'язуючи поштове голосування із зазіханнями на результати минулих виборчих перегонів.

У рамках цієї лінії Білий дім ініціював судовий позов проти виборчих органів Каліфорнії, вимагаючи не враховувати поштові голоси від осіб із ненаданим підтвердженням громадянства, а Міністерство юстиції заявило про можливість кримінальних переслідувань для членів комісій за обробку подібних бюлетенів.

Нагадаємо, 14 червня 2025 року в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Тоді пройшли перші протести під назвою No kings («Без королів»), що відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Теги: Дональд Трамп США протест

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