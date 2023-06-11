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Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії
Президент Франції Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Президент Франції попередив Іран про наслідки через постачання безпілотників до Росії

Президент Франції Еммануель Макрон попередив іранського колегу Ібрагіма Раїсі про наслідки у зв'язку з поставками Тегераном безпілотників до Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію президента Франції.

Зазначається, що Макрон у телефонній розмові з Раїсі закликав Іран «негайно припинити» підтримку, яку країна надає Росії у війні проти України.

Макрон також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми.

Раніше повідомлялося, що Іран має можливість постачати в РФ зброю, у тому числі дрони типу Shahed, Каспійським морем, яке забезпечує прямий шлях між країнами. У міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які російський уряд закупив у Ірану для підтримки своєї повномасштабної військової агресії проти України.

До слова, в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah. Ця ракета має твердопаливне паливо з рухомим соплом другого ступеня, що має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей маневрувати в атмосфері та навіть за її межами.

Теги: Іран Еммануель Макрон ракета перевезення

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