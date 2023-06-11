Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії

Президент Франції попередив Іран про наслідки через постачання безпілотників до Росії

Президент Франції Еммануель Макрон попередив іранського колегу Ібрагіма Раїсі про наслідки у зв'язку з поставками Тегераном безпілотників до Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію президента Франції.

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Зазначається, що Макрон у телефонній розмові з Раїсі закликав Іран «негайно припинити» підтримку, яку країна надає Росії у війні проти України.

Макрон також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми.

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Раніше повідомлялося, що Іран має можливість постачати в РФ зброю, у тому числі дрони типу Shahed, Каспійським морем, яке забезпечує прямий шлях між країнами. У міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які російський уряд закупив у Ірану для підтримки своєї повномасштабної військової агресії проти України.

До слова, в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah. Ця ракета має твердопаливне паливо з рухомим соплом другого ступеня, що має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей маневрувати в атмосфері та навіть за її межами.