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Удар по передмістю Дніпра: троє дітей із множинними травмами – у реанімації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар по передмістю Дніпра: троє дітей із множинними травмами – у реанімації
У дітей множинні травми, струси мозку, переломи
фото: Сергій Лисак/Telegram

Увесь час поряд із хлопцями рідні та медперсонал

Троє дітей, травмованих у результаті удару росіян по місту Підгородне на Дніпропетровщині, перебувають у реанімації. Про їхній стан повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, начальник ОВА Серій Лисак провідав хлопців із віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук.

«6-річний Давид був вдома з батьками. Аж тут – вибух! Мить – і квартира перетворилася на руїни. Та головне – родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина – в реанімації. Як і ще два хлопці, постраждалі через «прильот» по Підгородненській громаді. 15-річний Саша – найтяжчий. У сусідній палаті – 11-річний Денис. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували», – розповів Сергій Лисак.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук провідала поранених дітей
Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук провідала поранених дітей
фото: Сергій Лисак/Telegram

За словами начальника ОВА, весь час поряд із хлопцями рідні та медперсонал.

«Юні пацієнти йдуть на поправку, кажуть лікарі. Якщо так буде й далі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат. Рани загояться, але спомин про найстрашніший вечір – не зітреться ніколи», – підсумував очільник Дніпропетровщини.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.

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Теги: балістичні ракети окупанти квартира ракета поранення руїни відео дитина російська ракета вибух

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