РФ збільшила кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі

Ворог вивів на бойове чергування вдвічі більше ракетоносіїв

Росіяни вдвічі збільшили чисельність підводних ракетоносіїв у Чорному морі, тож українців вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це заявив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Teelgram.

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«Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі вдвічі: наразі на бойовому чергуванні два підводні ракетоносії, споряджені вісьмома «Калібрами», – зазначив речник.

Назаров наголосив, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про ймовірну готовність їхньої авіації до застосування, потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

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«Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати та не висвітлювати те, що зорієнтує ворога», – закликав він.

Нагадаємо, завершилася 451-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав три ракетні та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.