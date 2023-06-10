У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва ракет (відео)
Внаслідок вибуху на заводі в Анкарі є жертви
У суботу, 10 червня, вранці у турецькій Анкарі прогримів вибух. Про це повідомляє агентство Ihlas.
Вибух стався на заводі з виробництва ракет у виробничому цеху.
#SonDakika Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi. pic.twitter.com/mgSStUm0eX— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) June 10, 2023
У результаті вибуху є загиблі. Турецькі ЗМІ наразі не повідомляють про кількість загиблих та постраждалих.
На місці працюють пожежні.
Причина вибуху поки що невідома.
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