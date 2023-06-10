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У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва ракет (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва ракет (відео)
На місці вибуху виникла пожежа
фото: скріншот із відео

Внаслідок вибуху на заводі в Анкарі є жертви

У суботу, 10 червня, вранці у турецькій Анкарі прогримів вибух. Про це повідомляє агентство Ihlas.

Вибух стався на заводі з виробництва ракет у виробничому цеху.

У результаті вибуху є загиблі. Турецькі ЗМІ наразі не повідомляють про кількість загиблих та постраждалих.

На місці працюють пожежні.

Причина вибуху поки що невідома.

 

Теги: Туреччина вибух ракета завод

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