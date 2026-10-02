Путін заявив про швидке захоплення решти Донеччини

Володимир Путін стверджує, що під контролем України лишається близько 11% області. ISW у вересні оцінював цю частку майже у 19%

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська захоплять решту Донецької області, яка лишається під контролем України, «набагато раніше», ніж за півтора року, проте конкретної дати не назвав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Путіна під час пленарної сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

За словами Путіна, під контролем України нібито лишається близько 11% території Донецької області. Очільник Кремля пояснив, що, за деякими українськими оцінками, цю частину регіону вдасться утримувати ще півтора року, а в Європі називають довший строк – до двох років.

Москва, за його версією, оцінює ситуацію інакше й пов'язує це з темпами просування російських військ.

«Ми вважаємо, що це станеться набагато раніше, з огляду на темпи просування наших військ», – сказав Путін.

Нового конкретного терміну російський лідер не озвучив. Формулювання «набагато раніше» – це оцінка російської сторони, а не підтверджений прогноз розвитку бойових дій.

Окремо Путін запевнив, що Росія зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни шляхом переговорів, а Україна та її західні партнери мають зважати на ситуацію на фронті, ухвалюючи рішення.

Скільки разів Москва переносила терміни

Заява пролунала після низки термінів, які російське керівництво вже призначало для повного захоплення Донеччини. 29 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни таких термінів було вже 15. Серед останніх:

2025 року – до 1 вересня, до 1 грудня й до 25 грудня;

2026 року – до 31 березня, потім до 1 вересня, а тепер – до 31 грудня.

Інститут вивчення війни (ISW) також наголошував, що російська армія не виконала жодного з цих термінів. За оцінкою аналітиків, на початку вересня під контролем України лишалося близько 19% території області, а середній темп просування росіян у серпні становив 2,36 кв. км на добу. За такої швидкості, підрахували в ISW, їм знадобилося б до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту регіону. Водночас аналітики підкреслили, що цей розрахунок не є прогнозом і вони не беруться стверджувати, що Росія здатна повністю окупувати область.

Нагадаємо, на тому ж засіданні клубу «Валдай» Путін заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України. За його версією, воювати почали саме з Росією.