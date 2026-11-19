Ілон Маск заявив, що шкодує про сотні мільйонів доларів, витрачених на підтримку республіканців

Американський мільярдер Ілон Маск визнав, що шкодує про величезні витрати на підтримку Республіканської партії під час виборів у США. За словами підприємця, сотні мільйонів доларів не принесли очікуваного результату. Крім того, він заявив, що не вважає себе прихильником політичного руху MAGA, пов'язаного з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Під час форуму DealBook Summit, організованого The New York Times, Маск зізнався, що відчуває себе нерозумно через масштабні фінансові вкладення в політичні кампанії. За його словами, витрачені кошти не забезпечили результату, на який він розраховував.

«Я почуваюся дурнем через те, що витратив стільки грошей і не побачив особливого результату. Це безумовно показує, що американські вибори вирішуються не лише грошима», – сказав мільярдер.

Маск додав, що в разі можливості повернутися в минуле скоротив би свої політичні витрати. «Якби я міг повернути час назад, я б витратив менше грошей», – заявив підприємець.

За раніше оприлюдненими даними, загальні витрати Маска на підтримку республіканців під час виборчого циклу 2026 року сягнули сотень мільйонів доларів. Зокрема, «Главком» повідомляв про $446 млн пожертвувань, зафіксованих у даних Федеральної виборчої комісії США.

Окремо під час розмови Маск дистанціювався від руху MAGA (Make America Great Again), який є одним із головних політичних гасел Дональда Трампа.

«Я не впевнений, що означає MAGA, але якщо це передбачає сліпу прихильність до набору політичних установок Республіканської партії, то я точно її не маю», – пояснив бізнесмен.

Таким чином, Маск дав зрозуміти, що його фінансова підтримка республіканців не означає безумовної згоди з усіма політичними позиціями партії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Маск видалив низку дописів із закликами підтримати республіканців після їхньої поразки на проміжних виборах 3 листопада. Інформацію про видалені публікації оприлюднив чатбот Grok, розроблений компанією самого мільярдера.

Також капітал Ілона Маска скоротився більш ніж на $60 млрд після виборів у США. За інформацією Financial Times, значна частина політичних витрат підприємця була спрямована на підтримку республіканців у Техасі, де партія зазнала невдачі.

Крім того, демократи заявляли про намір розслідувати діяльність Маска після виборів. Серед можливих напрямів перевірок називали його роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE), державні контракти компаній SpaceX і Tesla, а також використання супутникового зв'язку Starlink.