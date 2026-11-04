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Журнал Time опублікував провокативне фото Трампа після перемоги демократів на виборах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Журнал Time опублікував провокативне фото Трампа після перемоги демократів на виборах
Журнал пов'язав результати голосування з невдоволенням американців політикою президента
фото: Reuters

На знімку президент США зображений із заклеєним ротом і написом «Я проголосував», а видання присвятило матеріал політичним наслідкам поразки республіканців

Американський журнал Time опублікував фотографію президента США Дональда Трампа із заклеєним ротом. На наклейці, якою йому закрили губи, написано: «Я проголосував». Публікація з'явилася після перемоги демократів на проміжних виборах у США, повідомляє «Главком».

До фотографії видання додало анонс великого матеріалу про те, як результати голосування змінили політичний баланс у Вашингтоні та які можливості відкрилися перед демократами.

Видання зазначило, що виборці надали Демократичній партії можливість послабити контроль Трампа над Вашингтоном. За оцінкою видання, проміжні вибори стали «синьою хвилею», яка позбавила республіканців більшості в Палаті представників і Сенаті.

Нова обкладинка всесвітньо відомого журналу
Нова обкладинка всесвітньо відомого журналу
фото: Time

Журнал пов'язав результати голосування з невдоволенням американців економічною політикою президента, зростанням цін і війною з Іраном. У матеріалі також згадуються висловлювання Трампа під час передвиборчої кампанії, які, на думку авторів, могли посилити невдоволення виборців.

Журналісти наголосили, що після зміни балансу сил демократи отримають можливість визначати законодавчий порядок денний, викликати представників адміністрації на слухання, розслідувати звинувачення в корупції та змушувати республіканців брати участь у політично незручних голосуваннях.

Time також зазначив, що лідери Демократичної партії розглядають результати виборів як можливість перетворити невдоволення Трампом на аргумент для повернення до Білого дому у 2028 році.

Водночас автори матеріалу зауважили, що після святкування перемоги демократам доведеться зіткнутися із серйознішими внутрішніми проблемами партії.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливість оголошення імпічменту після перемоги демократів на виборах. За його словами, така спроба може обернутися серйозними політичними втратами для Демократичної партії.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США політика США

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