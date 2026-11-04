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Поразка республіканців на виборах у США коштувала Ілону Маску понад $60 млрд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Поразка республіканців на виборах у США коштувала Ілону Маску понад $60 млрд
Маск інвестував близько $446 млн у підтримку Республіканської партії
фото: The White house/Facebook

Більшість політичних витрат Ілона Маска була спрямована на Техас, де партія Трампа зазнала серйозної невдачі

Капітал Ілона Маска скоротився більш ніж на $60 млрд після того, як Республіканська партія зазнала поразок на проміжних виборах у США. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Перед цим мільярдер інвестував близько $446 млн у підтримку політичної сили задля збереження її контролю над Конгресом.

Левову частку цих коштів було спрямовано на кампанії в Техасі, де республіканці зазнали серйозних втрат.

На тлі виборчих результатів на ранніх торгах просіли ключові активи бізнесмена: акції Tesla впали на 5,7%, а оцінка SpaceX знизилася на 7,6%.

Крім того, перехід американського Конгресу під контроль демократів створює ризики посилення перевірок щодо потенційного об'єднання Tesla та SpaceX ще до того, як Трамп покине президентський пост у 2029 році.

Як відомо, результати голосування 3 листопада продемонстрували зміни в представництві різних соціальних груп у політичній системі Сполучених Штатів. Одразу кілька кандидатів подолали історичні бар'єри, які зберігалися протягом десятиліть.

Водночас ці перемоги не означають завершення суспільних і політичних дискусій навколо прав меншин, рівності можливостей та представництва різних спільнот у державних інституціях. Однак новообрані політики вже увійшли в історію американських виборів.

До слова, у штаті Мічиган представник прогресивного крила демократів Абдул Ель-Сайєд оголосив про перемогу на виборах до Сенату. Після підрахунку 79% голосів він випереджав республіканця Майка Роджерса на п'ять відсоткових пунктів. У разі підтвердження результатів Ель-Сайєд стане першим мусульманином в історії американського Сенату.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: SpaceX Ілон Маск вибори у США США

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