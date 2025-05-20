Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на нові атаки РФ попри свій заклик до Путіна зупинитися

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на нові атаки РФ попри свій заклик до Путіна зупинитися
Трамп зробив декілька заяв про Україну
скриншот з відео

Трамп зробив дві абсолютно різних заяви про Путіна

Президент США зробив декілька заяв на тлі своєї останньої розмови з Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Репортер запитав Трампа щодо його допису у соціальній мережі, коли американський лідер закликав Путіна зупинитись після його чергової атаки на Київ.

Спершу Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває».

Інший журналіст поставив запитання господарю Білого дому про можливу зустріч з Путіним і чи обговорювали вони це в розмові. Трамп відповів, що в розмові з Путіним обговорювалась їхня майбутня зустріч.

Водночас деталей не надав і, чи планується вона найближчим часом також не уточнив.

«Я з ним говорив про це (про зустріч з Путіним – «Главком»). Я сказав: «Чим ми це закінчимо?» Я справді вірю, що він хоче покласти цьому край», – додав Трамп.

Також американському лідеру поставили питання щодо його пропозиції припинення вогню, на яку Україна відгукнулась одразу. У Трампа уточнили, чи обговорювали вони це з Путіним.

Трамп відповів, що він рішуче закликав очільника Кремля розпочати цю справу.

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа запропонувала Києву виключення потенційного членства України в НАТО і фактична відмова від Криму
Команда Трампа чекає відповіді від України щодо Криму і відмови від НАТО – WSJ
21 квiтня, 08:20
Жан-Ноель Барро вважає, що реальні кроки до миру повинні виходити від Москви
Французький міністр про «великоднє перемирʼя»: Маркетингова операція для Трампа
22 квiтня, 14:19
У Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
Президент США про російські удари: «Це не було необхідно, і дуже невчасно»
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
24 квiтня, 15:47
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
27 квiтня, 11:35
Головні новини ночі проти 2 травня
Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч
2 травня, 05:45
Головні новини ночі проти 19 травня
Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч
Вчора, 05:45
Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, що очікується на початку наступного тижня
Британія сьогодні прийматиме міністрів закордонних справ європейських країн
12 травня, 09:23
Рубіо прокоментував перемовини Росії та України у Стамбулі
«Готові відігравати конструктивну роль»: Рубіо відреагував на перемовини у Стамбулі
15 травня, 10:36

Політика

Трамп зробив суперечливі заяви про дії Путіна
Трамп зробив суперечливі заяви про дії Путіна
Трамп відреагував на нові атаки РФ попри свій заклик до Путіна зупинитися
Трамп відреагував на нові атаки РФ попри свій заклик до Путіна зупинитися
Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями
Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями
FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
«Буде сильний». Зеленський про пакет санкцій від ЄС проти Росії
«Буде сильний». Зеленський про пакет санкцій від ЄС проти Росії
Що Трамп запитував у Зеленського перед розмовою з Путіним: деталі від WSJ
Що Трамп запитував у Зеленського перед розмовою з Путіним: деталі від WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
183K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
43K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
38K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
12K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua