Трамп відреагував на нові атаки РФ попри свій заклик до Путіна зупинитися

Трамп зробив дві абсолютно різних заяви про Путіна

Президент США зробив декілька заяв на тлі своєї останньої розмови з Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Репортер запитав Трампа щодо його допису у соціальній мережі, коли американський лідер закликав Путіна зупинитись після його чергової атаки на Київ.

Спершу Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває».

Інший журналіст поставив запитання господарю Білого дому про можливу зустріч з Путіним і чи обговорювали вони це в розмові. Трамп відповів, що в розмові з Путіним обговорювалась їхня майбутня зустріч.

Водночас деталей не надав і, чи планується вона найближчим часом також не уточнив.

«Я з ним говорив про це (про зустріч з Путіним – «Главком»). Я сказав: «Чим ми це закінчимо?» Я справді вірю, що він хоче покласти цьому край», – додав Трамп.

Також американському лідеру поставили питання щодо його пропозиції припинення вогню, на яку Україна відгукнулась одразу. У Трампа уточнили, чи обговорювали вони це з Путіним.

Трамп відповів, що він рішуче закликав очільника Кремля розпочати цю справу.

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.