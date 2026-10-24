Зеленський повідомив важливу новину про Starlink

За словами президента, Starlink повернувся до попередньої швидкості

Президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. Про це глава держави повідомив у своєму відео зверненні, інформує «Главком».

За словами Володимира Зеленського, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість з’єднання стала достатньою для використання систем. Він також повідомив, що після перевірок міністром оборони Євгенієм Хмарою підтверджено: Starlink і Starshield працюють.

⚡️Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield до попередньої швидкості За словами президента, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість зв’язку досягла рівня, достатнього для використання систем. Зеленський наголосив, що це важливо для фронтової логістики та захисту України від реактивних «шахедів». Він також подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепартаменту США та президенту за сприяння у відновленні роботи систем. Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1704-го дня війни. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

«Зараз швидкість – як потрібно нам. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних шахедів, – наголосив президент.

Зеленський подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепу США та президенту Дональду Трампу за допомогу у розв’язанні питання.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink та Starshield на високих швидкостях руху. З'єднання залишається стабільним навіть за швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо, ще 23 жовтня українські військові продовжували фіксувати перебої в роботі Starlink та Starshield під час руху на високій швидкості. Як повідомляв «Главком», зв'язок зникав на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень на той момент не було.

Обмеження компанія SpaceX запровадила 14 жовтня. Встановлений поріг становив приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій.

Також 23 жовтня президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink та заявив, що проблему вже вирішено. Водночас американський лідер заперечив, що особисто обговорював це питання з Ілоном Маском.