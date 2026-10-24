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Зеленський повідомив важливу новину про Starlink

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський повідомив важливу новину про Starlink
Зеленський подякував американським партнерам за допомогу у розв’язанні питання
фото: Офіс президента

За словами президента, Starlink повернувся до попередньої швидкості

Президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. Про це глава держави повідомив у своєму відео зверненні, інформує «Главком».

За словами Володимира Зеленського, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість з’єднання стала достатньою для використання систем. Він також повідомив, що після перевірок міністром оборони Євгенієм Хмарою підтверджено: Starlink і Starshield працюють.

«Зараз швидкість – як потрібно нам. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних шахедів, – наголосив президент.

Зеленський подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепу США та президенту Дональду Трампу за допомогу у розв’язанні питання.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink та Starshield на високих швидкостях руху. З'єднання залишається стабільним навіть за швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо, ще 23 жовтня українські військові продовжували фіксувати перебої в роботі Starlink та Starshield під час руху на високій швидкості. Як повідомляв «Главком», зв'язок зникав на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень на той момент не було.

Обмеження компанія SpaceX запровадила 14 жовтня. Встановлений поріг становив приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій. 

Також 23 жовтня президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink та заявив, що проблему вже вирішено. Водночас американський лідер заперечив, що особисто обговорював це питання з Ілоном Маском.

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Теги: Starlink президент SpaceX Володимир Зеленський військові

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