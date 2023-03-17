РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз»

«Главком» публікує текст заяви Регіональної газової компанії

17 березня під приводом проведення обшуку за допомогою силовиків НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

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РГК наголошує, що діючі акціонери АТ «Криворіжгаз» не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно із законом «Про акціонерні товариства». І законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб – тобто зборами акціонерів.

Натомість управитель АТ «Криворіжгаз» – ДАТ «Чорноморнафтогаз» – не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ «Криворіжгаз» своїм одноосібним рішенням. Це означає, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах.

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Нагадаємо, раніше Регіональна газова компанія заявляла, що Бюро економічної безпеки та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провела масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.