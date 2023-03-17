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РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз»
РГК наголошує, що діючі акціонери АТ «Криворіжгаз» не змінились
фото: РГК

«Главком» публікує текст заяви Регіональної газової компанії

17 березня під приводом проведення обшуку за допомогою силовиків НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

РГК наголошує, що діючі акціонери АТ «Криворіжгаз» не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно із законом «Про акціонерні товариства». І законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб – тобто зборами акціонерів.

Натомість управитель АТ «Криворіжгаз» – ДАТ «Чорноморнафтогаз» – не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ «Криворіжгаз» своїм одноосібним рішенням. Це означає, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах.

Нагадаємо, раніше Регіональна газова компанія заявляла, що Бюро економічної безпеки та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провела масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.

Теги: РГК обшук розслідування Нафтогаз України

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Бізнес

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