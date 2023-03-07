Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії

Поки невідомо, що саме відвантажували або намагалися відвантажити ці дві фірми

До списку нещодавно запроваджених Сполученими Штатами санкцій за ймовірну підтримку військових дій Росії в Україні увійшли дві канадські компанії. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що дві компанії з дистрибуції електроніки з Монреаля – Cpunto Inc і Electronic Network Inc – були включені до списку за «дії, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», і на них поширюються американські експортні обмеження, згідно з повідомленням міністерства торгівлі США.

У четвер уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов'язаних з росією санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну, попередивши, що невиконання цих вимог може призвести до потенційного судового переслідування або примусових дій.

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Нещодавно міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження для майже 90 російських компаній та компаній з третіх країн і заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники.

Канадське агентство прикордонної служби заявило, що дві компанії, які потрапили під санкції, були визначені як частина «глобальних зусиль» з підтримки росії, і що воно співпрацює з Бюро промисловості і безпеки США з метою обмеження доступу Росії до технологій.

У списку міністерства торгівлі не згадується, що саме відвантажували або намагалися відвантажити ці дві фірми, що викликало дії США.

Раніше повідомлялося, що США та ЄС готують санкції щодо російських алмазів.