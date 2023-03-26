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Окупанти посилили репресії проти кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти посилили репресії проти кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами»
фото: Thomas Peter

На Кримському півострові фіксується збільшення затримань та видачі повісток кримським татарам

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар. Такий крок вони пояснюють нібито «боротьбою з диверсантами». Про це повідомляє спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

«Окупанти активізували у тимчасово захопленому Криму «контрдиверсійний режим» і тиснуть на кримських татар. Головний акцент зроблено на переслідуванні та посиленні репресій проти корінного народу півострова», – написав речник «Півдня».

За його словами, росіяни збільшили кількість співробітників спецслужб, які стежать за корінним народом півострова, та активно прослуховують мобільні пристрої. Також фіксується збільшення затримань та видачі повісток кримським татарам.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від російського паспорта.

До слова, завершилася 395-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Теги: окупанти Крим кримські татари

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