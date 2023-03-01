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Блінкен знайшов позитивні елементи у «мирному плані» Китаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блінкен знайшов позитивні елементи у «мирному плані» Китаю
фото з відкритих джерел

Держсекретар США вважає, що деякі пункти «мирного плану» Китаю схожі з українськими

У оприлюдненій заяві МЗС Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні є позитивні елементи. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Узбекистану, передає «Суспільне». 

Блінкен зазначив, що у «мирному плані» Китаю є деякі позитивні елементи і вони дуже схожі на елементи у власній пропозиції України, яку оприлюднив президент Зеленський.

«Якби Китай справді серйозно ставився до найпершого принципу, який він висунув – суверенітету, то він би витратив останній рік, працюючи на підтримку відновлення повного суверенітету України. А він робив протилежне: просував російську пропаганду та дезінформацію про війну, блокував та розв'язував проблеми РФ в міжнародних організаціях. І, як ми нещодавно зрозуміли, зараз розглядає надання зброї Росії для її агресії проти України», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

  • повага до суверенітету всіх країн;
  • відмова від «менталітету холодної війни»
  • припинення бойових дій;
  • відновлення мирних переговорів;
  • вирішення гуманітарної кризи;
  • захист цивільного населення та військовополонених;
  • підтримання безпеки атомних електростанцій;
  • зниження стратегічних ризиків;
  • сприяння експорту зерна;
  • припинення односторонніх санкцій
  • підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
  • сприяння післявоєнній відбудові

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

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Теги: Китай війна росія Україна

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