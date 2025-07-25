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Стамбульські переговори: ще одна порожня вистава Москви

glavcom.ua
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Начальник Генерального штабу Туреччини Метін Гурак, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, глава розвідки Ібрагім Калін, українська делегація на чолі з головою РНБО Рустемом Умеровим беруть участь у зустрічі у палаці Чираган у Стамбулі, Туреччин
фото: Reuters

Москва не веде переговори – вона веде війну

Як і очікувалося, єдиним публічно відомим, практичним результатом чергового раунду переговорів між Україною та Росією, що відбулися 23 липня у Стамбулі, стало погодження на подальші обміни військовополоненими та повернення тіл загиблих. Жодних зрушень у питанні припинення вогню чи політичного врегулювання не досягнуто.

Пропозиція України провести пряму зустріч між Президентом Зеленським і Путіним залишилася без відповіді. Російська сторона знову ухилилася, пославшись на «необхідність попереднього узгодження мирної угоди». За словами Владіміра Медінського, керівника російської делегації, така зустріч має бути «ретельно підготовлена». Насправді ж це чергова відмовка, яка прикриває головне: Кремль не має наміру припиняти війну.

Москва не веде переговори – вона веде війну. Терористичну війну проти мирного населення України. Вона шантажує світ руїнами наших міст, намагається виснажити західну підтримку Києва і продовжує мріяти про капітуляцію української держави. На переговорах Кремль веде цинічну гру, створюючи лише видимість конструктивності, насамперед для адміністрації Президента США Дональда Трампа. Мета очевидна: знизити дипломатичний і санкційний тиск, виграти час і утримати ініціативу на полі бою.

І до певної міри цю гру Кремль грає успішно. Символом цього став останній 50-денний «ультиматум» Трампа, який фактично дає Москві карт-бланш на ще півтора місяця бомбардувань до ухвалення нового пакета санкцій. Це – політична індульгенція для воєнних злочинів.

Голова Київського Безпекового форуму Арсеній Яценюк у коментарі Times Radio чітко охарактеризував переговори у Стамбулі: це «димова завіса» та спецоперація російських спецслужб під керівництвом воєнного злочинця Путіна. Їхня справжня мета – створити ілюзію дипломатичного процесу, без жодного реального змісту.

Результати стамбульської зустрічі повністю підтверджують ці оцінки. Навіть обіцянки Росії щодо створення трьох онлайн-груп – лише спроба затягнути час і взяти інформаційну паузу.

Єдина дієва відповідь на таку тактику Кремля – змінити баланс сил. Це означає посилення українських оборонних можливостей, масштабне збільшення західної військової допомоги та негайне запровадження нових жорстких санкцій проти Росії й тих, хто допомагає її економіці. Політика умиротворення та дипломатичних ілюзій лише продовжує війну.

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Джерело
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Теги: переговори війна росія Україна Стамбул путін

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