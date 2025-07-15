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Трамп дав Путіну 50 днів. Реакція ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Трамп дав Путіну 50 днів. Реакція ЄС
Кая Каллас наголосила, що потрібно більше тиску на РФ для закінчення війни
фото з відкритих джерел

«50 днів – це дуже довгий термін, поки росіяни вбивають мирних жителів»

Президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів. Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас журналістам, передає «Главком».

«З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони (росіяни – «Главком») вбивають мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що потрібно більше тиску на РФ для закінчення війни.

«Зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більше тиску, щоб вони також хотіли миру, і добре, що американці роблять кроки, і я сподіваюся, що вони надають військову допомогу, як це роблять європейці», – додала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Водночас Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. 

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Теги: Дональд Трамп США війна путін Європейський союз

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