У ніч на 27 липня аеропорт Волгограда закрили через загрозу атаки безпілотників

Російський футбольний клуб «Ротор» провів цілу ніч у московському аеропорту в очікуванні вильоту до Волгограда. Про це повідомляє «Главком».

У суботу, 26 липня, волгоградський клуб у гостях поступився «Челябінську» (0:1) у 2-му турі Першої ліги РФ з футболу.

Команда поверталася з виїзного матчу з пересадкою у Москві. У ніч на 27 липня аеропорт Волгограда закрили через загрозу атаки безпілотників. Зміни до розкладу вносилися шість разів, розповів у своєму телеграм-каналі прес-аташе клубу Михайло Шептухін.

За його словами, відправлення із «Шереметьєво» спочатку перенесли з 02:00 на 03:00, потім на 04:00, 06:00, 08:00, 08:35.

Вилетіти вдалося лише о 09:00.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.