Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я

Трамп зауважив, що розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав Трамп журналістам у Шотландії, коли вітав прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на зустрічі.

Раніше цього місяця Трамп оголосив про 50-денний термін і пригрозив накласти жорсткі економічні санкції на Росію, якщо вона не припинить воєнні дії з Україною. Однак після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні та безпілотні атаки на українські міста.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів.