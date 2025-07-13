Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня
Президент США заявив, що 30% ставка «окрема від усіх секторальних тарифів»
фото: Reuters

Трамп пригрозив ЄС та Мексиці 30% тарифами вже з 1 серпня

Президент Дональд Трамп у суботу пригрозив запровадити 30% тариф на імпорт з Мексики та Європейського Союзу, починаючи з 1 серпня 2025 року. Це рішення стало наслідком тижнів безрезультатних переговорів з основними торговельними партнерами США щодо укладення всеохоплюючої торговельної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Внаслідок ескалації торговельної війни Трамп оголосив про останні тарифи в окремих листах до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Мексики Клаудії Шейнбаум. Ці листи були опубліковані на його сторінці Truth у соціальних мережах у суботу.

ЄС та Мексика, обидва найбільші торговельні партнери США, відповіли, назвавши тарифи несправедливими та деструктивними. Водночас вони пообіцяли продовжити переговори зі США щодо ширшої торговельної угоди до закінчення терміну.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила впевненість у можливості досягнення угоди, заявивши: «Я завжди казала, що в таких випадках потрібно зберігати холоднокровність, щоб протистояти будь-якій проблемі». Вона також підкреслила: «Ми також чітко розуміємо, над чим можемо співпрацювати з урядом Сполучених Штатів, і ми чітко розуміємо, над чим ні. І є те, що ніколи не підлягає обговоренню: суверенітет нашої країни».

Цього тижня Трамп надіслав аналогічні листи 23 іншим торговельним партнерам, включно з Канадою, Японією та Бразилією, встановивши загальні тарифні ставки від 20% до 50%, а також 50% тариф на мідь. Президент США заявив, що 30% ставка «окрема від усіх секторальних тарифів», що означає збереження 50% мит на імпорт сталі та алюмінію, а також 25% тарифу на імпорт автомобілів.

Кінцевий термін 1 серпня дає країнам, на які поширюються погрози щодо тарифів, час для переговорів щодо угод, які могли б знизити тарифну загрозу. Деякі інвестори та економісти також відзначили тенденцію Трампа відмовлятися від своїх тарифних погроз.

ЄС сподівався досягти всеохоплюючої торговельної угоди зі США для блоку з 27 країн. Проте лист Трампа до ЄС містив вимогу, щоб Європа скасувала власні тарифи. «Європейський Союз надасть повний, відкритий доступ до ринку для Сполучених Штатів без стягнення з нас тарифів, намагаючись зменшити великий торговельний дефіцит», – написав він.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що 30% тарифи «порушать важливі трансатлантичні ланцюги поставок, що завдасть шкоди бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики». Вона також зазначила, що хоча ЄС продовжуватиме працювати над укладенням торговельної угоди, він «вживатиме всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи вжиття пропорційних контрзаходів, якщо це буде потрібно».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розкритикував застосування Трампом мит проти об'єднаної Європи. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком»

Макрон заявив, що Франція висловлює рішуче несхвалення у зв’язку з оголошенням про введення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп тарифи Європейський союз Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім опублікував фото з Трампом у новому амплуа
Трамп – Супермен. Білий дім здивував дописом у мережі
11 липня, 09:58
Законопроєкт про санкції отримав схвалення Трампа
Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
11 липня, 06:29
Жага Трампа отримати Нобелівську премію миру за будь-яку ціну спонукає його до тиску на Україну
Художниця Guardian висміяла дії Трампа щодо України
7 липня, 07:23
Розмова Зеленського та Трампа: з'явилися нові подробиці
Розмова Зеленського та Трампа: з'явилися нові подробиці
4 липня, 17:14
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
«Трамп робить все, щоб допомогти Путіну». Легендарний хокеїст прокоментував обстріл Києва
4 липня, 14:56
Трамп обнадіяв Україну словами про військову підтримку
Призупинення американської допомоги. Трамп відповів, що відбувається насправді
4 липня, 10:01
Трамп повідомив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським
Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським
25 червня, 17:36
Трамп: Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. Я б сказав, що два тижні –це максимум
Трамп поставив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди, але у Тегерана є умова
21 червня, 03:36
Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням
Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України
14 червня, 14:20

Політика

Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня
Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня
Путін бідкається, що Захід плює на Росію
Путін бідкається, що Захід плює на Росію
КНДР відправила Путіну 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка
КНДР відправила Путіну 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка
ГУР: пропаганда РФ масштабується в Африці
ГУР: пропаганда РФ масштабується в Африці
Іран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ
Іран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ
Нетаньягу попереджає про готовність Ірану застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю
Нетаньягу попереджає про готовність Ірану застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
36K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
18K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
12K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6678
«Зевс виконав прохання». У Дніпрі блискавка вдарила одразу після слів оператора (відео)

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua