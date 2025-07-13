Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня

Трамп пригрозив ЄС та Мексиці 30% тарифами вже з 1 серпня

Президент Дональд Трамп у суботу пригрозив запровадити 30% тариф на імпорт з Мексики та Європейського Союзу, починаючи з 1 серпня 2025 року. Це рішення стало наслідком тижнів безрезультатних переговорів з основними торговельними партнерами США щодо укладення всеохоплюючої торговельної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Внаслідок ескалації торговельної війни Трамп оголосив про останні тарифи в окремих листах до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Мексики Клаудії Шейнбаум. Ці листи були опубліковані на його сторінці Truth у соціальних мережах у суботу.

ЄС та Мексика, обидва найбільші торговельні партнери США, відповіли, назвавши тарифи несправедливими та деструктивними. Водночас вони пообіцяли продовжити переговори зі США щодо ширшої торговельної угоди до закінчення терміну.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила впевненість у можливості досягнення угоди, заявивши: «Я завжди казала, що в таких випадках потрібно зберігати холоднокровність, щоб протистояти будь-якій проблемі». Вона також підкреслила: «Ми також чітко розуміємо, над чим можемо співпрацювати з урядом Сполучених Штатів, і ми чітко розуміємо, над чим ні. І є те, що ніколи не підлягає обговоренню: суверенітет нашої країни».

Цього тижня Трамп надіслав аналогічні листи 23 іншим торговельним партнерам, включно з Канадою, Японією та Бразилією, встановивши загальні тарифні ставки від 20% до 50%, а також 50% тариф на мідь. Президент США заявив, що 30% ставка «окрема від усіх секторальних тарифів», що означає збереження 50% мит на імпорт сталі та алюмінію, а також 25% тарифу на імпорт автомобілів.

Кінцевий термін 1 серпня дає країнам, на які поширюються погрози щодо тарифів, час для переговорів щодо угод, які могли б знизити тарифну загрозу. Деякі інвестори та економісти також відзначили тенденцію Трампа відмовлятися від своїх тарифних погроз.

ЄС сподівався досягти всеохоплюючої торговельної угоди зі США для блоку з 27 країн. Проте лист Трампа до ЄС містив вимогу, щоб Європа скасувала власні тарифи. «Європейський Союз надасть повний, відкритий доступ до ринку для Сполучених Штатів без стягнення з нас тарифів, намагаючись зменшити великий торговельний дефіцит», – написав він.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що 30% тарифи «порушать важливі трансатлантичні ланцюги поставок, що завдасть шкоди бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики». Вона також зазначила, що хоча ЄС продовжуватиме працювати над укладенням торговельної угоди, він «вживатиме всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи вжиття пропорційних контрзаходів, якщо це буде потрібно».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розкритикував застосування Трампом мит проти об'єднаної Європи. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком»

Макрон заявив, що Франція висловлює рішуче несхвалення у зв’язку з оголошенням про введення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів.