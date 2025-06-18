Головна Світ Політика
search button user button menu button

США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN
Збройні сили США використовують авіаносці для проектування потужності в будь-якій точці світу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій

Наступного тижня авіаносну ударну групу США на чолі з USS Gerald R. Ford планують передислокувати до східного Середземномор'я – ближче до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Заплановане розгортання Ford триває з кінця минулого року. Але, ймовірно, він переміститься в східну частину Середземного моря, поблизу Ізраїлю, враховуючи триваючий конфлікт з Іраном. Водночас інший авіаносець прямує на Близький Схід, де або приєднається, або замінить USS Carl Vinson, повідомляє CNN.

«Збройні сили США використовують авіаносці для проєктування потужності в будь-якій точці світу, і вони одні з перших, хто розгортається під час криз. Вони можуть нести десятки реактивних літаків, здатних завдавати ударів, і можуть перехоплювати ракети та безпілотники, а також їх супроводжують військові кораблі, які можуть захищатися від повітряних, надводних і підводних загроз», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що США направили есмінці до Східного Середземномор’я після ударів Ізраїлю по Ірану. Як зазначають американські посадовці, Сполучені Штати переміщують військові ресурси через погрози Тегерана. Так, військово-морські сили США наказали есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а іншому – почати рух вперед, аби бути готовим до дій на вимогу Білого дому.

Зокрема, США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: Ізраїль США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вигадав нове покарання за підпал прапора
Трамп запропонував саджати у в'язницю за спалення прапора США
11 червня, 09:58
Інсталяція Black Cloud («Чорна хмара») представить Україну у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man
Ракова пухлина? Мережа розкритикувала інсталяцію, що поїде у США від України
9 червня, 16:01
Зеленський наголосив, що лише санкції США можуть вплинути на Росію
Зеленський назвав країну, санкції якої можуть вплинути на Росію
8 червня, 19:30
Ілон Маск нещодавно пішов з Білого дому
Маск погано знає, чим закінчується популізм
6 червня, 09:25
Путін буде продовжувати вимагати капітуляції України і відмовлятись від реальних перемовин поки Трамп лишається ніжним і ласкавим з ним
Путін воюватиме, поки Трамп буде з ним ніжним і ласкавим
3 червня, 12:21
Трамп: Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий
Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак
1 червня, 03:10
Співак Klemen, який представляв Словенію, не пройшов цьогоріч у фінал «Євробачення»
Усе через Ізраїль? Словенія може відмовитися від участі в Євробаченні
26 травня, 21:27
США роблять ставку на «золоті карти» від Трампа
США розпочнуть реалізацію програми золотої карти: що вона дає мігрантам
23 травня, 16:59
Дуров отримав чергову заборону у Франції
Французи не дозволили Дурову з'їздити до США
20 травня, 15:54

Політика

США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN
США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN
Експосол США в Україні балотуватиметься до Конгресу, щоб протистояти Трампу
Експосол США в Україні балотуватиметься до Конгресу, щоб протистояти Трампу
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Популярний онлайн-перекладач перестав працювати у РФ та Білорусі
Популярний онлайн-перекладач перестав працювати у РФ та Білорусі
Дочка Путіна розповіла про роботу над «покращенням людини»
Дочка Путіна розповіла про роботу над «покращенням людини»
Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану
Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
15K
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
12K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9970
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
6904
Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua