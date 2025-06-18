США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN

Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій

Наступного тижня авіаносну ударну групу США на чолі з USS Gerald R. Ford планують передислокувати до східного Середземномор'я – ближче до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Заплановане розгортання Ford триває з кінця минулого року. Але, ймовірно, він переміститься в східну частину Середземного моря, поблизу Ізраїлю, враховуючи триваючий конфлікт з Іраном. Водночас інший авіаносець прямує на Близький Схід, де або приєднається, або замінить USS Carl Vinson, повідомляє CNN.

«Збройні сили США використовують авіаносці для проєктування потужності в будь-якій точці світу, і вони одні з перших, хто розгортається під час криз. Вони можуть нести десятки реактивних літаків, здатних завдавати ударів, і можуть перехоплювати ракети та безпілотники, а також їх супроводжують військові кораблі, які можуть захищатися від повітряних, надводних і підводних загроз», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що США направили есмінці до Східного Середземномор’я після ударів Ізраїлю по Ірану. Як зазначають американські посадовці, Сполучені Штати переміщують військові ресурси через погрози Тегерана. Так, військово-морські сили США наказали есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а іншому – почати рух вперед, аби бути готовим до дій на вимогу Білого дому.

Зокрема, США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.