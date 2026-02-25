Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Канцлер ФРН виступив за справедливіші правила співпраці з Китаєм
фото: DPA

Канцлер Німеччини наголосив на важливості економічних відносин і водночас згадав про занепокоєння щодо справедливих правил взаємодії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Китаю заявив про намір Берліна поглиблювати співпрацю з Пекіном, підкресливши значення економічних зв’язків між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Die Zeit.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем Мерц приєднався до закликів щодо розширення взаємодії між державами. «Ми маємо дуже конкретні занепокоєння щодо нашої співпраці, яку ми хочемо поліпшити та зробити більш справедливою», – заявив канцлер.

Він зазначив, що Німеччина надає великого значення підтримці інтенсивних економічних відносин із Китаєм, який минулого року залишався її найбільшим торговельним партнером. Водночас Мерц наголосив на необхідності відкритого діалогу та справедливих умов співпраці.

Лі Цян своєю чергою підкреслив важливість партнерства з Німеччиною для збереження багатосторонності та принципів вільної торгівлі. «Китай і Німеччина, як дві важливі країни з великим впливом, повинні зміцнити нашу впевненість у співпраці, спільно захищати багатосторонність та вільну торгівлю і працювати над побудовою більш справедливої та чесної системи глобального управління», – заявив він.

За підсумками зустрічі сторони підписали п’ять урядових угод. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю у боротьбі зі зміною клімату та хворобами тварин. Також були укладені угоди між асоціаціями футболу та настільного тенісу.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту у разі провалу переговорів із США щодо митної політики. Мерц допустив використання так званої «торговельної базуки» – механізму ЄС проти економічного примусу, який передбачає можливість обмеження доступу до європейського ринку для держав, що здійснюють економічний тиск.

Читайте також:

Теги: Фрідріх Мерц Китай Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua