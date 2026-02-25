Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном

Канцлер Німеччини наголосив на важливості економічних відносин і водночас згадав про занепокоєння щодо справедливих правил взаємодії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Китаю заявив про намір Берліна поглиблювати співпрацю з Пекіном, підкресливши значення економічних зв’язків між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Die Zeit.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем Мерц приєднався до закликів щодо розширення взаємодії між державами. «Ми маємо дуже конкретні занепокоєння щодо нашої співпраці, яку ми хочемо поліпшити та зробити більш справедливою», – заявив канцлер.

Він зазначив, що Німеччина надає великого значення підтримці інтенсивних економічних відносин із Китаєм, який минулого року залишався її найбільшим торговельним партнером. Водночас Мерц наголосив на необхідності відкритого діалогу та справедливих умов співпраці.

Лі Цян своєю чергою підкреслив важливість партнерства з Німеччиною для збереження багатосторонності та принципів вільної торгівлі. «Китай і Німеччина, як дві важливі країни з великим впливом, повинні зміцнити нашу впевненість у співпраці, спільно захищати багатосторонність та вільну торгівлю і працювати над побудовою більш справедливої та чесної системи глобального управління», – заявив він.

За підсумками зустрічі сторони підписали п’ять урядових угод. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю у боротьбі зі зміною клімату та хворобами тварин. Також були укладені угоди між асоціаціями футболу та настільного тенісу.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту у разі провалу переговорів із США щодо митної політики. Мерц допустив використання так званої «торговельної базуки» – механізму ЄС проти економічного примусу, який передбачає можливість обмеження доступу до європейського ринку для держав, що здійснюють економічний тиск.