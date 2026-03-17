Україна та Британія підписали декларацію про посилення військової співпраці

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона вдень у вівторок, 17 березня

У Лондоні відбулася зустріч лідерів України та Великої Британії

Прем’єр-міністр Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед, інформує «Главком».

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати:

створення спільних виробничих ліній,

спільні дослідження та розробки,

інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції,

розвиток промислових партнерств.

Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.

Також зазначається, що країни підписали угоду про ліцензійне виробництво українського безпілотника-перехоплювача Octopus української розробки у Великій Британії.

Крім того, країни домовилися про інтеграцію оперативного досвіду України у військову підготовку, розробку доктрин та планування можливостей британських збройних сил.

«Ця співпраця може включати участь українського персоналу у британських навчальних програмах, залучення українських інструкторів до навчальних заходів союзників та організацію спільних навчань», – йдеться в повідомленні британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III. Зустріч відбулася у Букінгемському палаці. Український лідер подякував британському монарху та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.

