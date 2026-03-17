Як вбивство правої руки Хаменеї вплине на війну на Близькому Сході: пояснення NYT

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Як вбивство правої руки Хаменеї вплине на війну на Близькому Сході: пояснення NYT
Алі Ларіджані був досвідченим консервативним політиком, який мав репутацію відносного прагматика
Вбивство секретаря Ради нацбезпеки Ірану може остаточно переконати іранську владу не поступатися вимогам Трампа

Загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок удару Ізраїлю може відкрити шлях іранським військовим до посилення контролю над системою управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що Алі Ларіджані мав репутацію людини, здатної налагодити взаємодію між військовими кругами, що дотримуються жорсткої лінії, та більш поміркованими політичними угрупованнями.

До початку американо-ізраїльської операції тодішній верховний лідер Алі Хаменеї доручив йому придушення внутрішніх протестів на початку 2026 року та підготовку країни до війни. Крім того, Ларіджані курував переговори щодо ядерної програми зі США та підтримував зв'язки з ключовими партнерами Тегерана – Росією, Катаром та Оманом.

Після вбивства Алі Хаменеї секретар Ради національної безпеки Ірану фактично став ключовим обличчям влади в країні, крім Моджтаба Хаменеї. Він був одним із небагатьох, кого вважали здатним впливати на можливі переговори зі Сполученими Штатами.

Як пишуть журналісти, загибель Ларіджані прибирає з іранської політики один із найпомітніших голосів, що виступав за обережність. Водночас його смерть може посилити позиції тих, хто переконаний, що Ісламська республіка виживе, лише якщо різко збільшить тиск і не піде на поступки.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

Також ізраїльські військові повідомили, що під час окремого удару було ліквідовано командира воєнізованого формування «Басідж» Голамрезу Солеймані. «Ларіджані та командир «Басідж» були ліквідовані цієї ночі й приєдналися до очільника програми знищення – Хаменеї – та всіх ліквідованих членів «осі зла» у глибинах пекла», – заявив Кац.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

