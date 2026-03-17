Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)

Російський безпілотник виявили на території молдовського села Тудор на півдні країни

У Молдові, поблизу кордону, знайшли російський дрон-камікадзе, який дивом не здетонував під час падіння. Про небезпечну знахідку повідомили президентка Молдови Майя Санду та закордонне відомство країни, інформує «Главком».

Повідомляється, що російський дрон упав біля села Тудора у Штефан-Водському районі – неподалік державного кордону.

фото: МЗС Молдови

«Виявлений сьогодні у молдовському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян», – написала Санду у мережі X.

«Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і ставить під загрозу життя наших громадян», – підкреслила вона.

фото: МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови також виступило із різкою заявою після того, як на території країни було виявлено безпілотник. Головна небезпека полягала в тому, що дрон був не розвідувальним, а бойовим – із нерозірваним вибуховим зарядом усередині.

«Республіка Молдова підтверджує важливість дотримання свого суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у заяві відомства.

«Главком» писав, що уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів – із 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей.

Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації. У критичних точках встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали для стримування забруднення. Також регулярно беруть проби води, результати яких аналізують у режимі реального часу.

До слова, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.