Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський безпілотник приземлився у Молдові
фото: newsMaker.md

Російський безпілотник виявили на території молдовського села Тудор на півдні країни

У Молдові, поблизу кордону, знайшли російський дрон-камікадзе, який дивом не здетонував під час падіння. Про небезпечну знахідку повідомили президентка Молдови Майя Санду та закордонне відомство країни, інформує «Главком».

Повідомляється, що російський дрон упав біля села Тудора у Штефан-Водському районі – неподалік державного кордону. 

фото: МЗС Молдови

«Виявлений сьогодні у молдовському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян», – написала Санду у мережі X.

«Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і ставить під загрозу життя наших громадян», – підкреслила вона.

«Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і ставить під загрозу життя наших громадян», – підкреслила вона.

фото: МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови також виступило із різкою заявою після того, як на території країни було виявлено безпілотник. Головна небезпека полягала в тому, що дрон був не розвідувальним, а бойовим – із нерозірваним вибуховим зарядом усередині.

«Республіка Молдова підтверджує важливість дотримання свого суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у заяві відомства.

«Главком» писав, що уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів – із 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей. 

Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації. У критичних точках встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали для стримування забруднення. Також регулярно беруть проби води, результати яких аналізують у режимі реального часу.

До слова, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

Теги: росія Молдова вибухівка безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua